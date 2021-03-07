"Кубковий матч киян посеред тижня? Не думаю, що це нам посприяє, адже у Динамо довга лавка запасних. Тим більше, що після перемоги над незручним суперником, вони перебувають у піднесеному настрої.

Шиндер не бачить нічого поганого у додатковому "стимулюванні" на Динамо

Динамо і Шахтар беззаперечні лідери? Відповім ствердно. Хіба, що Зоря підтягнулася до них. Решта команд – приблизно одного рівня. Взяти, наприклад, той самий Минай, ми хоч і перебуваємо серед аутсайдерів, проте в кінці першої частини чемпіонату на рівних зіграли з Десною і Ворсклою, що були серед лідерів.

Що допоможе досягти позитивного результату? З огляду на наше турнірне становище, коли відступати далі нікуди, з мотивацією не повинно бути проблем. Також постараємося довести, що ігрова дисципліна б'є клас. І фарт нам не завадив", – зауважив Шиндер у коментарі Команда 1.

До слова, протистояння Миная та Динамо відбудеться 7 березня, початок зустрічі о 14:00.

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