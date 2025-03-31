"Калітея публічно заявляє, що дії судді Христоса Вергетіса у вчорашньому (суботньому, – прим.) матчі проти Волоса в першому турі плей-офф Суперліги є або випадком грубої некомпетентності, або кричущою корупцією, що в будь-якому разі є ганьбою для Суперліги. Це всього лише останній приклад того, що клубу довелося пережити в цьому сезоні", – заявив президент афінського клубу Тед Філіпакос.

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Оскільки останніми роками грецька ліга регулярно піддавалася підозрам у корупції, афінський клуб Каліфея вирішив вжити заходів.

Ми більше не можемо мовчати перед обличчям реальності. Найвпливовіші фігури та актори в цьому виді спорту заявляють про свою патріотичність, тому важко зрозуміти, чому їх влаштовує така ситуація. Ми відстали від інших європейських чемпіонатів на 30 років. Прошу відповідального за суддівство в Греції Стефана Ланнуа вжити заходів", – додав Філіпакос.

Калітея посідає передостаннє п'яте місце в турнірній таблиці серед шести команд, які борються за порятунок. Кольори команди захищає 40-річний Матьє Вальбуена.

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