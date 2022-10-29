У суботу, 29 жовтня, Ліверпуль спробує реабілітуватися перед рідними фанатами за програш Ноттінгему. Суперником мерсисайдців на "Енфілді" буде Лідс, стартовий свисток арбітра пролунає о 21:50.

Трансляція

Подивитися матч 14 туру АПЛ Ліверпуль – Лідс можна на setantasports.com. Коментувати перебіг подій у грі для глядачів буде Ігор Бойко.

Орієнтовні склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Цімікас – Елліот, Хендерсон, Фабінью, Карвалью – Салах, Нуньєс.

Лідс: Мельє – Крістенсен, Кох, Льоренте, Стрьойк – Кліх, Рока – Харрісон, Ааронсон, Сюммервіль – Бемфорд.

Арбітри

Головним арбітром матчу буде відомий Майкл Олівер. На лініях йому допомагатимуть Стюарт Барт та Саймон Беннет. Роль четвертого арбітра виконає Крейг Поусон, а за VAR працюватимуть Стюарт Аттвелл та Метью Вілкс.

Поточна форма

Сезон 2022/23 – це рік перебудови Ліверпуля. Команда Клоппа грає так само агресивно, створює просто шалену кількість гольових моментів та домінує у протистоянні з будь-яким суперником. Зник лише один фактор, але без нього великих перемог не здобудеш – результативність. Мерсисайдцям для взяття воріт потрібно набагато більше моментів, аніж раніше.

Нуньєс ще не повністю влився у колектив, а Салаха суперники вже добре вивчили та практично не залишають для нього вільних зон. Часто на порятунок став приходити Фірміно, але і його наснаги інколи буває замало. Сенсаційна мінімальна поразка Ноттінгему – дуже яскраве тому підтвердження.

Якщо у минулому сезоні Ліверпуль був фаворитом у протистояннях майже з будь-яким суперником, то зараз похизуватися подібною стабільністю хлопці Клоппа не можуть. Це той самий колектив, але ціна будь-якої помилки неочікувано стала дуже високою.

Втім, Ліверпуль попри усі виклики не збавляє обертів, а кожна невдача змушує їх атакувати ще завзятіше. Аякс не зумів встояти перед шаленим натиском вдома, а магія "Енфілда" додає хлопцям Клоппа ще більше бонусів.

Мало віриться, що Лідсу вдасться здобути бодай очко у цьому матчі. Джессі Маршу ніби й вдалося збудувати непогану команду, яка багато забиває та демонструє змістовний футбол. Ось тільки біда полягає у тому, що скільки б Лідс не забивав – пропускає він все одно більше.

Брак концентрації, тотальний нефарт, неправильна побудова захисних редутів – причин провалу Лідса можна знайти безліч. Безперечним фактом залишається одне: за грою ця команда заслуговує як мінімум на середину таблиці, проте їй доведеться зробити надзусилля над собою, щоб перебороти примхливу фортуну та зберегти прописку у найсильнішій лізі світу.

Історія протистоянь

Статистика протистоянь говорить на користь Ліверпуля. Та що там користь – тотальну перевагу, в якій навіть немає натяків на спротив Лідса.

В останніх 10 матчах мерсисайдці святкували перемогу 8 разів, 2 матчі завершилися нічиєю. Останні дві гри – перемога Ліверпуля з сумарним рахунком 9:0, якщо брати загальний показник – 26:8. На папері Клопп і Ко мають здобувати переконливу перемогу, яка має великі шанси отримати статус "розгромної".

Кадрова ситуація

Лазарет Ліверпуля залишається переповненим. Діас, Жота, Кейта, Матіп, Алькантара та Артур поза грою і не зможуть допомогти партнерам. У Лідса ситуація не краща: точно не гратимуть Даллас, Рафінья та Форшоу, досі під запитанням Адамс, Купер, Грей, Гелхарт, Х'єльде, Родріго та Сіністерра.

У Клоппа достатньо якісна лавка, щоб зберегти свій шалений темп, а от для Марша візит на "Енфілд" з таким списком втрат може стати справжнім пеклом. Звісно, усе покаже безпосередньо гра, але повірити в успіх Лідса з оглядом на обставини майже неможливо.