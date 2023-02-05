Товариський матч

Динамо Київ (Україна) – Вайле (Данія) – 2:0

Голи: Супряга, 11, Яцик, 81

Динамо вдруге за 2 дні перемогло – Супряга знову забив, вдалий дебют 16-річного, супергол і перший сухий матч

Динамо вийшло вперед вже на початку зустрічі. Лонвейк протягнув сферу лівим флангом, віддав на Дубінчака, а той з лініъ штрафного навісив у центр воротарського – Супряга відірвався від захисника і головою влучно переправив м'яч у сітку. Другий гол Владислава у другому матчі поспіль. Згодом Беніто перспективно прострілював з правого флангу, але всі пробігли повз круглого. Лонвейк пофінтив біля штрафного данців і завдав удару з далекої відстані – трохи неточно.

По перерві Вайле мало розкішний шанс зрівняти, але на удар з лінії штрафного вчасно зреагував Моргун. За десять хвилин до завершення матчу кияни подвоїли перевагу – Яцик обвідним ударом поцілив у кут воріт впритул зі стійкою. Майже одразу 18-річний Горбач міг добивати суперника, вийшовши сам на сам з кіпером, але влучив у стійку.

Наступний спаринг Динамо проведе вже у понеділок, 6 лютого – суперником стане північномакедонська Шкендія.

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