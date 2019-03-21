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Видра: Магуайр – слабка ланка збірної Англії

14:55 219 Читать на русском
Видра: Магуайр – слабка ланка збірної Англії
Харрі Магуайр / Reuters

Нападник збірної Чехії Матей Видра заявив, що Харрі Магуайр є слабкою ланкою в захисті англійців.

 

"Кейн – топ, Рашфорд також, Стерлінг у відмінній формі. Напад в них дуже сильний, але оборона не така сильна, як атака.

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Наприклад, Магуайр. Ми говорили про нього в матчі проти Бернлі. Інколи здається, він не знає, що відбувається за ним, тому він отримав червону картку вже на п'ятій хвилині у матчі з Бернлі.

Англія, безсумнівно, буде тримати м'яч і грати в грі, тому ми повинні накривати їх. Також не треба боятись бити по ногах – тоді вони можуть змінити план, почнуть грати в 1-2 дотики та помилятимуться", – розповів Видра в коментарі Sky Sports.

Теги
Англія Англія Чехія Чехія Євро-2020 Харрі Магуайр Харрі Магуайр Англія - Чехія Матей Видра Матей Видра
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