Ральф Рангнік вирішив навіть не починати інформаційну війну з Кріштіану Роналду, якого недовго тренував у Манчестер Юнайтед.

Зірка "червоних дияволів" у своєму резонансному інтерв'ю зачепив і персону німця. Роналду заявив, що "взагалі нічого не знав про Рангніка і був шокований, як такій людині довірили керувати великим клубом". Зараз 64-річний фахівець очолює Австрію, проте змушений згадувати неприємне минуле.

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"Мені вже ставили питання про цю ситуацію. Відповідати Роналду – це не мій клопіт. Це робота Манчестер Юнайтед", – TMW наводить дипломатичні слова Рангніка.

Роботу німця на Олд Траффорд справді важко назвати успішною – 11 перемог, 9 нічиїх та 9 поразок у 29 матчах. Манчестер Юнайтед вилетів з ЛЧ на стадії 1/8 фіналу, а в АПЛ ледве втримався на шостій сходинці.

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