Голкіпер збірної України Андрій Лунін знову готуватиметься до можливості дебютувати у складі "галактікос".

Голкіпер Реала Андрій Лунін повернувся до тренувань після різдвяної відпустки. "Відпочинок закінчився", – коротко резюмував українець на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, Андрій не провів за Реал ще жодної хвилини в офіційному поєдинку. 21-річний кіпер має теоретичні шанси зіграти за свою команду вже у найближчу середу, коли Реал на виїзді протистоятиме Ейбару в рамках 16-го туру Ла Ліги.

Наразі "вершкові" у чемпіонаті Іспанії йдуть другими, маючи в активі 32 очка. Така ж кількість пунків і у Атлетіко, однак у "матрацників" є два матчі у запасі.

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