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Видовищна нічия на користь Роми у відеоогляді матчу Наполі – Мілан

09:30 - Читать на русском
Видовищна нічия на користь Роми у відеоогляді матчу Наполі – Мілан
Наполі – Мілан / LaPresse

У рамках 32-го туру італійської Серії А Наполі та Мілан не виявили сильнішого (2:2). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

34’ Джованні Ді Лоренцо
60’ Дріс Мертенс
 
Тео Ернандес 20’
Франк Кессьє 73’
Алексіс Салемакерс 88’
20’ Тео Ернандес
34’ Джованні Ді Лоренцо
60’ Дріс Мертенс
73’ Франк Кессьє
88’ Алексіс Салемакерс

На 20-й хвилині рахунок відкрили гості: Ребіч елегантно закинув на дальню стійку, а там Тео Ернандес ефектно пробив з льоту – 0:1.

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"Партенопейці" відігралися ще до перерви завдяки стандарту. Після навісу Інсіньє Джованні Ді Лоренцо з другої спроби таки переграв Доннарумму в ближньому бою. А на старті другої половини Наполі вже був попереду – Кальєхон прострілив із правого флангу, а Дріс Мертенс ударом в один дотик із рикошетом забив у ближній кут.

"Россонері" врятувалися завдяки пенальті на Бонавентурі, який впевнено реалізував Франк Кессьє. Останні хвилини Мілан змушений був догравати в меншості, але впорався із завданням втримати позитивний результат.

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Італія Відеоновини Наполі - Мілан Мілан Мілан Наполі Наполі
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