Видовищна нічия на користь Роми у відеоогляді матчу Наполі – Мілан

У рамках 32-го туру італійської Серії А Наполі та Мілан не виявили сильнішого (2:2). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

На 20-й хвилині рахунок відкрили гості: Ребіч елегантно закинув на дальню стійку, а там Тео Ернандес ефектно пробив з льоту – 0:1.

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"Партенопейці" відігралися ще до перерви завдяки стандарту. Після навісу Інсіньє Джованні Ді Лоренцо з другої спроби таки переграв Доннарумму в ближньому бою. А на старті другої половини Наполі вже був попереду – Кальєхон прострілив із правого флангу, а Дріс Мертенс ударом в один дотик із рикошетом забив у ближній кут.

"Россонері" врятувалися завдяки пенальті на Бонавентурі, який впевнено реалізував Франк Кессьє. Останні хвилини Мілан змушений був догравати в меншості, але впорався із завданням втримати позитивний результат.

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