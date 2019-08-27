toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР ШАХТАР ДИНАМО

Відомого арбітра не пускали в бар через відсутність документів – Вікіпедія врятувала становище

12:40 221 Читать на русском
Відомого арбітра не пускали в бар через відсутність документів – Вікіпедія врятувала становище
Ховард Вебб / Sky Sports

Інколи Вікіпедія може суттєво допомогти врятувати ситуацію. В цьому переконався відомий англійський арбітр Ховард Вебб, якому саме онлайн-енциклопедія допомогла уникнути конфузу.

Відомий арбітр Ховард Вебб, який працював на матчах АПЛ з 2003 по 2014 рік, потрапив у курйозну ситуацію в США. При вході в один із місцевих барів у 48-річного екс-рефері ФІФА попросили пред'явити посвідчення особи.

Собака епічно перервав матч чемпіонату Бразилії та зганьбив стюарда – відео дня

Такого у Ховарда Вебба, який за професією є поліцейським, з собою не виявилося. Хоча він явно виглядає старшим за 21-річний вік, але американські закони дозволяють запитувати документи в будь-якої особи.

Ситуація вирішилася оригінально – один із друзів колишнього арбітра показав сторінку Ховарда Вебба у Вікіпедії. Це переконало охорону пустити компанію в заклад, повідомляє The Sun.

Зауважимо, що Ховард Вебб є рекордсменом за кількістю жовтих карток, показаних у фіналі чемпіонату світу (14 жовтих та 1 червона у 2010 році в матчі Іспанія – Нідерланди).

"Арбітри схожі на копів". Вона зробила революцію у футболі, охороняла Ангелу Меркель і замутила з Ховардом Веббом

blog_ava
"Я купив йому нові бутси, оскільки старі завдавали болю", – Вальдес прокоментував дебют юного таланта за Барселону
11:37
853
Теги
Англія футбольні курйози Арбітри Ховард Вебб
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
19
хв
Монпельє
20:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук