Відомого арбітра не пускали в бар через відсутність документів – Вікіпедія врятувала становище

Інколи Вікіпедія може суттєво допомогти врятувати ситуацію. В цьому переконався відомий англійський арбітр Ховард Вебб, якому саме онлайн-енциклопедія допомогла уникнути конфузу.

Відомий арбітр Ховард Вебб, який працював на матчах АПЛ з 2003 по 2014 рік, потрапив у курйозну ситуацію в США. При вході в один із місцевих барів у 48-річного екс-рефері ФІФА попросили пред'явити посвідчення особи.

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Такого у Ховарда Вебба, який за професією є поліцейським, з собою не виявилося. Хоча він явно виглядає старшим за 21-річний вік, але американські закони дозволяють запитувати документи в будь-якої особи.

Ситуація вирішилася оригінально – один із друзів колишнього арбітра показав сторінку Ховарда Вебба у Вікіпедії. Це переконало охорону пустити компанію в заклад, повідомляє The Sun.

Зауважимо, що Ховард Вебб є рекордсменом за кількістю жовтих карток, показаних у фіналі чемпіонату світу (14 жовтих та 1 червона у 2010 році в матчі Іспанія – Нідерланди).

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