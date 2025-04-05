Гасперіні є головним кандидатом для того, щоб замінити Клаудіо Раньєрі, який завершить тренерську кар'єру після завершення нинішнього сезону, повідомляє Fichajes.

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Сам Раньєрі підтримує варіант із запрошенням керманича Аталанти, що ще більше посилює шанси Гасперіні очолити римлян. В Ромі цінують вміння 67-річного італійця розвивати молоді таланти та його відданість атакувальному футболу, який він привив у Бергамо. Контракт Джан П'єро Гасперіні з Аталантою розрахований до літа 2026 року, проте він буде готовий достроково припинити співпрацю з нинішнім клубом.

Раніше повідомлялося, що Клаудіо Раньєрі по завершенню цього сезону залишить посаду головного тренера та продовжить працювати у структурі клубу на посаді радника зі спортивних питань. Наразі "вовки" посідають 6-те місце у турнірній таблиці Серії А з 52 очками.

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