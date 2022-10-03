Нідерландський захисник Стефан де Врей не може вести переговори із нинішнім клубом, бо перебуває у пошуках нового агента.

Центральний захисник Інтера Стефан де Врей шукає нового агента, повідомляє портал FCInterNews. Згідно з джерелом, футболіст веде переговори з кількома кандидатами, і фаворитом на вакантну "посаду" вважається Федеріко Пасторелло.

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З цієї причини 30-річний де Врей відкладає переговорний процес із Інтером щодо продовження свого контракту до весни. Чинний контракт нідерландця з міланським клубом розрахований до літа 2023 року.

Попереднім агентом де Врея був Міно Райола, який помер наприкінці квітня 2022 року.

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