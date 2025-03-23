"Нібито Бабичу дали карт-бланш на кілька матчів. У керівників був нормальний список (переважно клієнти Шаблія) і у топі там перебували Юрій Калитвинцев та Володимир Шаран. З того, що я знаю, то обидва фахівці не погодилися зараз очолити Чорноморець.

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Другий фактор, завдяки якому Бабич зараз керує командою, це те, що самі футболісти за нього вписалися в розмовах та листуваннях з керівниками клубу. Об’єктивно кажучи, я не думаю, що Бабич єдиний чи головний винуватець того, що відбувається.

Бабич 100 разів говорив, що він не вміє керувати гравцями, перед якими існують суттєві фінансові заборгованості. У Чорноморці, крім величезної "виделки" по зарплатні, люди останню заробітну плату отримували ще за грудень", – повідомив Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке. Раніше з'явилася інформація, що одеський клуб може очолити екс-тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер.

Наразі "моряки" посідають передостаннє, 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 15 очками та випереджають Інгулець лише за додатковими показниками.

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