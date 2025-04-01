Агент хавбека "гірників" Вілл Дантас повідомив про те, що українські футбольні чиновники хотіли б натуралізувати гравця Шахтаря Педрінью. Проте медіа-служба УАФ спростувала цю інформацію.

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"Ще в липні минулого року ми спростовували цю інформацію, і нічого нового з того часу не сталося", – цитує заяву організації видання Український футбол.

Нагадаємо, Педрінью перейшов до донецького клубу влітку 2021 року з Бенфіки за 18 мільйонів євро. Після початку повномасштабного вторгнення футболіст виступав на правах оренди за Атлетіко Мінейру, однак у 2024 році повернувся до України.

У нинішньому сезоні бразилець провів 22 матчі за Шахтар, забив 1 гол та віддав 5 асистів. Його контракт з "гірниками" діє до 2029 року.

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