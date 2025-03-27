Журналіст та коментатор Віктор Вацко повідомив, що Юрій Вернидуб незабаром продовжить контракт з Кривбасом.

"Наскільки мені відомо, між президентом Кривбаса Костянтином Караманицем і Юрієм Миколайовичем Вернидубом давно існує джентльменська домовленість. Якщо Вернидуб хоче покинути клуб – він може покинути клуб, навіть маючи чинний контракт. Найголовніше – заздалегідь попередити про бажання розійтися.

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Коли весь цей галас у медіа почався, Юрій Миколайович, наскільки я знаю, оголосив клубу, що він ні з яким іншим клубом переговори не веде і готовий продовжувати контракт із Кривбасом.

Наскільки я розумію, між футбольним клубом Кривбас і Юрієм Вернидубом є принципова домовленість про продовження контракту. І зараз усе йде до того, що контракт буде продовжено", – сказав Вацко в ефірі авторської програми Вацко Live на YouTube.

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб очолює криворізький клуб з червня 2022 року. На чолі команди тренер здобув бронзові медалі української Прем'єр-ліги сезону 2023/24.

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