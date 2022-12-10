Американський журналіст Грант Вол помер під час роботи на матчі 1/4 фіналу між Нідерландами та Аргентиною, інформує Daily Mail. Вже у додатковий час гри 48-річний чоловік раптово втратив свідомість і впав посеред прес-ложі. Бригада медиків оперативно прибула на допомогу, але всі зусилля виявилися марними. Попередня причина смерті – зупинка серця.

Вол був одним з найвідоміших журналістів, які висвітлювали футбол у США. Він працював у Sports Illustrated та Fox Sports, а минулого року відкрив власний сайт. Катарський чемпіонат світу був сьомим у кар'єрі Гранта. Американець кілька тижнів скаржився на погане самопочуття і сильний кашель, але це був не COVID-19. Важка робота і постійне напруження довели організм Вола до межі.

Брат журналіста, Ерік Вол, має свою версію подій. Він впевнений, що Гранта могли жорстоко покарати за публічну підтримку ЛГБТ в Катарі.

"Мене звуть Ерік Вол. Я живу у Сіетлі, штат Вашингтон. Я брат Гранта Вола. Я гей. Через мене він одягнув веселкову футболку на чемпіонат світу. Мій брат був здоровий. Він сказав мені, що йому погрожували смертю. Я не вірю, що мій брат щойно помер. Я вважаю, що його вбили, і я просто прошу про будь-яку допомогу.

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Ми досі намагаємося з'ясувати обставини. Він знепритомнів на стадіоні, йому зробили штучне дихання, Uber доставив його до лікарні, і, за словами Селін (дружини Гранта), він помер. Ми щойно розмовляли з держдепартаментом США, а Селін розмовляла з Роном Клейном та Білим домом", – сказав Ерік у відеозверненні.

Absolutely bone chilling stuff



Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today



His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl — JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022

Співчуття Гранту Волу та його родині вже висловила американська Федерація футболу та низка відомих спортсменів, зокрема Леброн Джеймс. Тамтешня журналістика втратила одного з найкращих майстрів пера у сфері футболу та студентського баскетболу, який також був улюбленою темою Гранта.

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