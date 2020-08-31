Валентин Ходукін – колишній наставник Карпат та низки інших клубів – бореться з COVID-19 та перебуває у лікарні.

Валентин Ходукін у Карпатах (по центру) / Facebook Юрія Назаркевича

Про хворобу 81-річного тренера повідомив Юрій Назаркевич – керівник інформаційного центру Карпат. За його словами, Валентин Ходукін перебуває в лікарні та потребує фінансової допомоги.

Визначився календар стартових турів Другої ліги – відомі перші суперники Карпат, Кривбаса, Метала та Дніпра

Нагадаємо, Валентин Михайлович очолював Карпати у 2002 та 2004 роках. Також працював у Кривбасі, Інтері Баку (з яким став чемпіоном) та українських клубах нижчих дивізіонів.

"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії