Відомий український тренер відповів, чи варто звільняти Реброва: "Або зганьбиться, або буде на коні"
Колишній наставник Олександрії та Миная Володимир Шаран висловився щодо можливої зміни тренера у національній збірній України.
– Володимире Богдановичу, чи потрібна зараз зміна головного тренера у збірній України?
– Ні. Нехай людина доведе свою справу до кінця. Він цей шлях починав, нехай і закінчує відбірний турнір. А вже після закінчення цих змагань, думаю, і буде ухвалено рішення про його подальшу долю. Практично впевнений, що якщо збірна не вийде на чемпіонат світу, то тренер буде звільнений.
– Якщо припустити, що зараз посада головного тренера збірної України вакантна. Які кандидатури ви бачите на цій посаді?
– Я не бачу жодних кандидатур. Я бачу тільки Сергія Реброва. Якщо у збірної України не буде головного тренера, тоді я висловлю свою думку з цього питання. Зараз я не хочу називати прізвища наших великих тренерів.
Ребров – мій друг, і я не буду обговорювати цю тему. У національної команди є наставник, думаю, в цьому питанні можна поставити крапку. Це все одно, що зателефонувати Реброву чи Леоненку і запитати, хто буде замість Шарана, який на той час працює з певною командою.
Якщо керівництво УАФ не звільнило тренера після Євро, а потім після Ліги націй і довірило фахівцеві працювати далі, нехай наставник доведе справу до кінця. Ребров або зганьбиться, або буде на коні. Це ми дізнаємося тільки після закінчення відбірного турніру, – сказав Шаран в інтерв'ю Sport.ua.
Нагадаємо, збірна України поступилася Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) у перших матчах відбору до ЧС-2026.
