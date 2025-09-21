– Володимире Богдановичу, чи потрібна зараз зміна головного тренера у збірній України?

– Ні. Нехай людина доведе свою справу до кінця. Він цей шлях починав, нехай і закінчує відбірний турнір. А вже після закінчення цих змагань, думаю, і буде ухвалено рішення про його подальшу долю. Практично впевнений, що якщо збірна не вийде на чемпіонат світу, то тренер буде звільнений.

– Якщо припустити, що зараз посада головного тренера збірної України вакантна. Які кандидатури ви бачите на цій посаді?

– Я не бачу жодних кандидатур. Я бачу тільки Сергія Реброва. Якщо у збірної України не буде головного тренера, тоді я висловлю свою думку з цього питання. Зараз я не хочу називати прізвища наших великих тренерів.

Ребров – мій друг, і я не буду обговорювати цю тему. У національної команди є наставник, думаю, в цьому питанні можна поставити крапку. Це все одно, що зателефонувати Реброву чи Леоненку і запитати, хто буде замість Шарана, який на той час працює з певною командою.

Якщо керівництво УАФ не звільнило тренера після Євро, а потім після Ліги націй і довірило фахівцеві працювати далі, нехай наставник доведе справу до кінця. Ребров або зганьбиться, або буде на коні. Це ми дізнаємося тільки після закінчення відбірного турніру, – сказав Шаран в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України поступилася Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) у перших матчах відбору до ЧС-2026.

