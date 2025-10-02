Сьогодні, 2 жовтня, київське Динамо зустрінеться з Крістал Пелас у матчі першого туру основного етапу Ліги конференцій. Своїми очікуваннями від матчу поділився міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Відомий політик залишив коментар на сторінці Футбол 24 у Facebook.

"1:5 на користь Кристалу", – написав Марцінків.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Крістал Пелас відбудеться у польському Любліні на стадіоні Арена Люблін. Початок гри о 19:45 за київським часом.

