Ярослав Козик завершив кар'єру арбітра, повідомляє "ТаТоТаке".

УЄФА достроково відправив арбітра Євро-2024 додому – він двічі помилився в одному матчі

За інформацією джерела, 43-річний рефері вже офіційно повідомив про своє рішення голову суддівського комітету Української асоціації футболу Катерину Монзуль. Очікується, що наступного сезону Ярослав працюватиме у статусі спостерігача арбітражу УАФ.

Нагадаємо, Козик розпочав суддівську кар'єру у 1998 році. З 2013 до 2021 рр. він був арбітром ФІФА та судив матчі Ліги Європи УЄФА. Минулого сезону він провів 11 матчів УПЛ у статусі головного арбітра.

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