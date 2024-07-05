Відомий український арбітр завершив суддівську кар'єру, – джерело
Ярослав Козик вирішив повісити свисток на гвіздок.
Ярослав Козик завершив кар'єру арбітра, повідомляє "ТаТоТаке".
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За інформацією джерела, 43-річний рефері вже офіційно повідомив про своє рішення голову суддівського комітету Української асоціації футболу Катерину Монзуль. Очікується, що наступного сезону Ярослав працюватиме у статусі спостерігача арбітражу УАФ.
Нагадаємо, Козик розпочав суддівську кар'єру у 1998 році. З 2013 до 2021 рр. він був арбітром ФІФА та судив матчі Ліги Європи УЄФА. Минулого сезону він провів 11 матчів УПЛ у статусі головного арбітра.
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