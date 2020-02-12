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Відомий скаут розповів, якими гравцями Динамо U-19 цікавились європейські клуби у трансферне вікно

11:42 1397 Читать на русском
Відомий скаут розповів, якими гравцями Динамо U-19 цікавились європейські клуби у трансферне вікно
Динамо U-19 / Фото з відкритих джерел

Відомий український скаут Алекс Великих поділився думками щодо гравців Динамо U-19 перед матчем Юнацької ліги УЄФА проти загребського Динамо.

 

"У Динамо U-19 є свої зірки, причому їх чимало. Назар і Вікентій Волошин, Євген Ісаєнко – чудовий, неординарний гравець, скажімо так, іспанського стилю, центральний захисник Костянтин Вівчаренко – потенційно цікавий гравець для добротних клубів Європи.

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Воротарем Русланом Нещеретом вже реально цікавилися клуби французької Ліги 1, причому у нинішнє трансферне вікно. Однак, на мій погляд, найбільш яскравим гравцем, здатним стати героєм майбутнього матчу, у киян є ветеран цього турніру – Георгій Цітаішвілі. Саме його я б виділив більше за інших. Впевнений, що вже у найближчому сезоні він зможе заграти в головній команді. Всі дані і якості для цього у нього є", – сказав Великих у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо U-19 на власному полі буде приймати однолітків із Загреба у рамках 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

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