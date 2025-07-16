Британський режисер сер Метью Вон та філантроп і бізнесмен Гері Любнер стали міноритарними акціонерами лондонського клубу, інформує прес-служба "бджіл". За повідомлення Sky News, розмір проданої частки може становити до 25% акцій. Мажоритарним власником Брентфорда залишається Метью Бенем, який придбав клуб у 2012 році ще під час виступів у третьому дивізіоні Англії.

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"Нові інвестиції підсилюють амбіції Брентфорда щодо подальшого зростання на полі та поза ним. Акціонерний капітал та фінансування від нових акціонерів не лише дозволять збільшити інвестиції в команду, але й створять розширені комерційні можливості та допоможуть розширити охоплення та вплив Брентфорда на місцевому рівні та за його межами", – йдеться у повідомленні клубу.

Сер Метью Вон додав: "Моя подорож з Брентфордом почалася 25 років тому, коли один актор припустив, що це був би "чудовий клуб для інвестицій", і з того часу я стежу за їхнім прогресом із заслуженою повагою. Кілька років потому агент зробив таку саму пропозицію, і тому я пішов на гру Брентфорда. Це був найунікальніший, найзатишніший і водночас найепічніший матч, на якому я коли-небудь був.

Коли він показував мені стадіон і знайомив із блискучим власником і винятковою командою менеджерів, я чув лише голос актора, який першим розповів мені про клуб. Він лунав у моїй голові: "Треба було послухати мене, 25 років тому це було б набагато дешевше!"

У футбольному світі існує унікальна повага до цього клубу, і я також глибоко поділяю це захоплення. Тож ось я тут, розпочинаю новий розділ свого життя, де я віддам усе можливе, щоб допомогти побудувати дивовижний фундамент, закладений на полі та поза ним".

54-річний Вон – засновник компанії Marv Films, відомий продюсуванням таких фільмів як франшиза "Kingsman", "Пипець" та "Карти, гроші, два стволи".

Нагадаємо, за Брентфорд виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

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