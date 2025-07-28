Портал Transfermarkt регулярно підраховує, скільки очок набрали команди топ-5 ліг за весь час своїх виступів у елітному дивізіоні.

Мілан перестріляв Ліверпуль у товариській грі – шедевр Собослая, фейл Мамардашвілі та дубль Окафора

Першу сходинку зі 7440 пунктами впевнено утримує Ліверпуль. "Червоні" десятиліттями не могли виграти рідний чемпіонат, однак прихід Юргена Клоппа повернув їх до списку грандів. Англійські клуби очікувано мають великі відриви завдяки довговічності свого елітного дивізіону (нагадаємо, перший розіграш був проведений у далекому сезоні 1888/89).

Після англійців ідуть іспанські кити – Реал (6149) і Барселона (5978). У Італії найбільше набрав Ювентус (5880), у Франції – Марсель (4297), а в Німеччині конкурентів не має Баварія (4149).

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