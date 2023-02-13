"Як і у всіх, у мене є свої сильні та слабкі сторони. У мене є сім'я, друзі, робота, яку я роблю в міру своїх можливостей. Із серйозністю, професіоналізмом та пристрастю.

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Але як усі, я хочу жити вільно. Без страху, без упереджень, без насильства. Але з коханням. Я гомосексуаліст і не хочу більше цього приховувати", – сказав 27-річний Янкто у відеозверненні.

Контракт півзахисника належить Хетафе, але з літа він виступає за Спарту на правах оренди. Свого часу Сампдорія платила Удінезе за Янкто 14,5 млн євро. Якуб є одним з найдосвідченіших гравців нинішньої збірної Чехії – 45 матчів, 4 голи.

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