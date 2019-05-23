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Відомий голкіпер Кірай завершив професіональну кар'єру

06:00 623 Читать на русском
Відомий голкіпер Кірай завершив професіональну кар'єру
Габор Кірай / Соцмережі

Угорський воротар Габор Кірай, відомий своїми штанами, завершив виступи у професіональних командах.

Угорець більше не вийде на поле у якості футболіста. Про своє рішення Кірай повідомив на своєму власному сайті. На момент завершення кар'єри воротарю виповнилось повних 43 роки.

Харатін допоміг Ференцварошу перемогти Дебрецен, Халадаш Голодюка та Габовди вилетів у другий дивізіон

Зауважимо, що його останнім клубом був угорський Халадаш, за який також виступають українці – Олег Голодюк та Юрій Габовда. Цього сезону команда вилетіла у другій угорський дивізіон.

Штани "короля". Завдяки чому став відомим Габор Кірай

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