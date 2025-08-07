Відомий голеадор відмовив росіянам, які давали в 4 рази більше грошей – партнер Таловєрова блискуче поставив їх на місце
Форвард Сток Сіті Роберт Боженік прокоментував пропозиції від російських команд.
Форвард збірної Словаччини Роберт Боженік офіційно став гравцем Сток Сіті, де виступає українець Максим Таловєров, перейшовши з португальської Боавішти. Незважаючи на статус клубу з Чемпіоншипу, трансфер викликав резонанс не лише через футбольні аспекти – нападник принципово відмовився від вкрай вигідної пропозиції з Росії.
"Якщо рахувати за річним заробітком, це було б у чотири рази більше, ніж у Боавішті", – цитує Боженіка sportnet.sme.sk. Мова йде про Локомотив, який зробив офіційну спробу підписати 25-річного гравця. Раніше в його послугах також був зацікавлений московський ЦСКА.
Однак Боженік, який провів 48 матчів за збірну Словаччини, твердо відмовився: "Я – принциповий чоловік і маю життєві цінності, тому не прийняв цю пропозицію. Оскільки я відповідальний за свою родину, за батьків, я б міг вплинути на багато життів. Ці гроші не зробили б мене щасливим і не вартували того, щоб я зруйнував чиєсь життя своїм рішенням. Я не лізу в політику, бо не маю на це повноважень. Але мене так виховали, і я маю певні принципи. Я хочу бути прикладом для свого сина, і скільки б грошей мені не пропонували – цього шляху я не розглядаю. До війни можна було про це думати, бо тамтешня ліга мала імідж. Але зараз – жодних шансів".
Кар’єра Боженіка включає виступи за Фейєнорд, Дюссельдорф і Боавішту. У минулому сезоні ним також цікавились Севілья, Лілль і Реал Солт-Лейк.
