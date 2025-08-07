Форвард збірної Словаччини Роберт Боженік офіційно став гравцем Сток Сіті, де виступає українець Максим Таловєров, перейшовши з португальської Боавішти. Незважаючи на статус клубу з Чемпіоншипу, трансфер викликав резонанс не лише через футбольні аспекти – нападник принципово відмовився від вкрай вигідної пропозиції з Росії.

"Якщо рахувати за річним заробітком, це було б у чотири рази більше, ніж у Боавішті", – цитує Боженіка sportnet.sme.sk. Мова йде про Локомотив, який зробив офіційну спробу підписати 25-річного гравця. Раніше в його послугах також був зацікавлений московський ЦСКА.

Однак Боженік, який провів 48 матчів за збірну Словаччини, твердо відмовився: "Я – принциповий чоловік і маю життєві цінності, тому не прийняв цю пропозицію. Оскільки я відповідальний за свою родину, за батьків, я б міг вплинути на багато життів. Ці гроші не зробили б мене щасливим і не вартували того, щоб я зруйнував чиєсь життя своїм рішенням. Я не лізу в політику, бо не маю на це повноважень. Але мене так виховали, і я маю певні принципи. Я хочу бути прикладом для свого сина, і скільки б грошей мені не пропонували – цього шляху я не розглядаю. До війни можна було про це думати, бо тамтешня ліга мала імідж. Але зараз – жодних шансів".

Кар’єра Боженіка включає виступи за Фейєнорд, Дюссельдорф і Боавішту. У минулому сезоні ним також цікавились Севілья, Лілль і Реал Солт-Лейк.

