"Олександр Рябоконь, 61-річний фахівець з чвертьвіковим досвідом роботи на професійному рівні, прийняв ФК Лісне. З початку 2025 року він виконував обов’язки тренера-консультанта й зробив свій внесок у виграш нашою командою Кубка Київщини.

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38-річний Денис Скепський, який тренував Лісне впродовж двох попередніх місяців, працюватиме помічником нового наставника й на рівні Другої ліги", – йдеться в повідомленні прес-служби Лісного.

Нагадаємо, що Рябоконь очолював чернігівську Десну з 2012 по 2022 рік. Команда припинила існування після повномасштабного вторгнення РФ. Лісне, де грають екс-динамівці Денис Гармаш і Сергій Рибалка, в наступному сезоні дебютує в Другій лізі України.

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