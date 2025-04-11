Бразильський клуб шукає універсального гравця в центр поля і пвзахисник Шахтаря ідеально підходить під цю кандидатуру, повідомляє RTIE Sporte.

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Васко да Гама, який виступає в найвищому дивізіоні Бразилії, хотів орендувати Педрінью, проте донецький клуб не був зацікавлений у такій угоді та встановив суму викупу футболіста за 5 мільйонів доларів. Проте бразильський клуб не зможе здійснити трансфер, адже інвестував кошти у підписання Бенжаміна Гарре, Лоїде Аугусто та Нуну Морейри.

Нагадаємо, Педрінью перейшов до Шахтаря у 2021 році з Бенфіки за 18 мільйонів євро. У нинішньому сезоні гравець провів 24 матчі за "гірників", забив 1 гол та віддав 5 асистів. Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2029 року.

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