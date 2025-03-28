Як повідомляє GiveMeSport Клаттенбург, який провів 291 матч у Прем'єр-лізі за 13 років, неодноразово критикував сучасний рівень суддівства. У розмові з Полом Скоулзом та Джеймі Каррагером на The Overlap він запропонував два радикальні нововведення, що допоможуть боротися з затягуванням часу.

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Перше – воротарів штрафуватимуть за затримку м'яча довше ніж 8 секунд, і замість жовтої картки суперник отримуватиме право на кутовий. Клаттенбург наголошує, що це змусить голкіперів швидше вводити м'яч у гру, а не тягнути час.

Друге – гравці, які занадто довго готуються до виконання аутів або кутових, ризикують втратити право на стандарт. Арбітр замість попередження просто віддаватиме м'яч супернику. "Якщо гравець не поспішає з кутовим, суддя може попередити його: 'Бий або я дам суперникам удар від воріт'. Тоді він одразу побіжить за м'ячем", – пояснив Клаттенбург.

Нагадаємо, що Клаттенбург – один із найавторитетніших англійських арбітрів свого часу, який обслуговував фінали великих турнірів, зокрема Ліги чемпіонів, Євро-2016.

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