Відомий агент оцінив шанси збірної України на вихід в еліту Ліги націй: "Матч з Бельгією буде хорошою вітриною"
Футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло поділився очікуваннями від протистояння між українською та бельгійською командами у стикових матчах Ліги націй.
"Україна зіграє з Бельгією у плей-офф Ліги націй. Чудовий жереб. Не дуже часто граємо останнім часом проти топ-збірних.
"Нам трапилась найскладніша команда": дебютант збірної України оцінив суперника команди в плей-офф Ліги націй
Я вважаю – це хороша вітрина. Себе показати, інших подивитися. І перевірити, наскільки наші гравці конкурентні. Багато що може змінитися до гри. Нині у Бельгії відбувається зміна поколінь. Багато фахівців говорять, що у "дияволів" не все гладко. Та й ми не маємо стабільності, якщо бути справедливим. Ну що ж, тим цікавішим буде матч", – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, збірна України за підсумками минулого розіграшу Ліги націй посіла друге місце в групі 1 дивізіону B. Бельгія фінішувала третьою у дивізіоні А2. Серед потенційних суперників "синьо-жовтих" також були Угорщина, Шотландія та Сербія. Матчі відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.
Жеребкування плей-офф Ліги націй: складний жереб для України, світова класика у чвертьфіналі – усі результати