"Україна зіграє з Бельгією у плей-офф Ліги націй. Чудовий жереб. Не дуже часто граємо останнім часом проти топ-збірних.

"Нам трапилась найскладніша команда": дебютант збірної України оцінив суперника команди в плей-офф Ліги націй

Я вважаю – це хороша вітрина. Себе показати, інших подивитися. І перевірити, наскільки наші гравці конкурентні. Багато що може змінитися до гри. Нині у Бельгії відбувається зміна поколінь. Багато фахівців говорять, що у "дияволів" не все гладко. Та й ми не маємо стабільності, якщо бути справедливим. Ну що ж, тим цікавішим буде матч", – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, збірна України за підсумками минулого розіграшу Ліги націй посіла друге місце в групі 1 дивізіону B. Бельгія фінішувала третьою у дивізіоні А2. Серед потенційних суперників "синьо-жовтих" також були Угорщина, Шотландія та Сербія. Матчі відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.

Жеребкування плей-офф Ліги націй: складний жереб для України, світова класика у чвертьфіналі – усі результати