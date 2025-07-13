Євро-2025 серед жінок. Група D, 3-й тур

Англія – Уельс – 6:1

Голи: Стенвей, 13 (з пенальті), Тун, 21, Хемп, 30, Руссо, 44, Мід, 72, Бівер-Джонс, 89 – Кейн, 76

Нідерланди – Франція – 2:5

Голи: Пелова, 26, Баша, 41 (аг.) – Толетті, 22, Катото, 61, Каскаріно, 64, 67, Каршауї, 90+2 (з пенальті)

У групі D перед матчами 3-го туру шанси на вихід мали три команди – за путівки до плей-офф боролися Нідерланди, Франція та Англія. Єдиною збірною, яка не мала жодної турнірної мотивації, була збірна Уельсу – вона не створила особливих проблем англійкам в очному матчі.

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Футболістки збірної Англії ще в першому таймі спокійно забили чотири м’ячі, дозволивши своїм лідерам відпочити після перерви. Рахунок на 13-й хвилині відкрила гравчиня Баварії Джорджія Стенвей, реалізувавши пенальті. До кінця першого тайму Тун, Хемп та Руссо довели справу до розгрому, перетворивши другий тайм на формальність. У другому таймі команди обмінялись забитими м'ячами – за збірну Англії на 72-й хвилині забила Бетані Мід та під завісу зустрічі Егнес Бівер-Джонс, а за збірну Уельсу на 76-й хвилині відзначилась Ханна Кейн. В підсумку – дуже впевнена перемога збірної Англії 6:1.

В іншому матчі групи збірні Нідерландів і Франції вирішували долю другої путівки до чвертьфіналу від групи D. Щоб пройти далі, "ораньє" потрібна була перемога з різницею в три м’ячі та більше. Перший тайм вийшов результативним. На 22-й хвилині Санді Толетті відкрила рахунок у матчі, здавалося б, убивши інтригу, але вже за кілька хвилин Нідерланди повернулися в гру: на 26-й хвилині відзначилась Пелова, а автогол Сельми Баша відновив надію для команди Нідерландів. Втім, у другому таймі все стало на свої місця: Катото та двічі Каскаріно протягом п’яти хвилин повернули комфортну перевагу Франції, остаточно знявши всі питання щодо переможця. Під кінець поєдинку Сакіна Каршауї з пенальті встановила остаточний рахунок – 2:5 на користь збірної Франції.

Таким чином, за підсумками групового етапу збірна Франції виграє групу та зіграє з Німеччиною, а збірна Англії у плей-офф зустрінеться зі Швецією. Інші пари 1/4 фіналу склали Норвегія – Італія та Іспанія – Швейцарія.

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