"У тренувальному процесі ван Леувена видно європейський підхід. Я думаю, що за нашою грою вже було видно, що команда грає в інший футбол. Порівняно з роботою під керівництвом Скрипника, у нас зараз інша модель футболу. Інший підхід, інша тактика.

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Ми ще звикаємо до нового тренера і сподіваюся, що тільки прогресуватимемо. Змінюється тактика, а з нею й усі процеси на футбольному полі. Ми звикаємо до цього", – поділився Назарина у ефірі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Додамо, що Зоря вже встигла здобути першу офіційну перемогу під керівництвом ван Леувена у Лізі конференцій, мінімально обігравши Універсітатю. Матч-відповідь відбудеться 11 серпня, початок о 20:30.

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