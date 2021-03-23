Кар'єра 28-річного воротаря не надто вражала – Плєвліца, Рудар, Ібар, Грбаль, Металац і Раднічкі. У січні цього року виник варіант на Мальдівах, і Мілан без особливих роздумів підписав контракт з Іглз.

Екс-форвард Динамо продовжить кар'єру на Мальдівах

"Для мене це був чудовий досвід – нове райське життя, люди, культура, все відрізнялося від Європи. Гравці прийняли мене гарно, і я вписався в команду. Я провів дев'ять матчів, а потім чемпіонат був перерваний через кількість заражених.

Клуб замовив вакцину від коронавірусу, щоб вводити її гравцям та персоналу. Це була AstraZeneca, яку я не хотів отримувати. З чотирьох іноземців у клубі троє не хотіли приймати вакцину. Клуб почав шантажувати нас, але ми не піддалися. Місцевим хлопцям довелось погодитись, а 90% іноземців просто викинули з клубу", – цитує Єловаца Telegraf.rs.

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