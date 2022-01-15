"Я у збірній України? Наразі контакту не було. Сподіваюсь, колись цей момент настане, адже для мене мрія зіграти за збірну своєї країни.

Мілованов оцінив шанси збірної України на вихід на ЧС-2022

Хочу сказати, що відмовився від іспанського громадянства, на випадок, якщо мені зателефонує головний тренер. Чесно кажу, що я не знаю Петракова, але всі мені про нього говорять дуже хороше", – сказав Мілованов у коментарі YouTube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, Богдан – родом з Луганська. В Іспанію перебрався у п'ятирічному віці. Займався в академіях Атлетіко та Хетафе. На дорослому рівні виступав за Гранаду, Сан-Себастьян, а у 2018 році перейшов у Спортінг. У поточному сезоні провів за хіхонців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

За молодіжну збірну України Мілованов дебютував у березні 2019-го і провів за "синьо-жовтих" 7 поєдинків.

Шевченко міг перемогти Мілан лише за однієї умови – українець наближається до божевільного "джекпоту"