"Нічого не змінилося – перебуваю вдома, з сім'єю. Нічого нового не трапилося. Чекаємо, може будуть якісь варіанти і тоді, можливо, прийму пропозицію, якщо буде конкретика.

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Я не можу сказати, що були конкретні пропозиції. Мені дзвонили і говорили, що є такі варіанти. Проте я відмовився. На скільки вони були конкретні? Не можу сказати. Я не розглядав таку роботу. Я не хочу казати, що це за клуби. Мені напряму дзвонила людина та пропонувала. Один грузинський, інший грецький клуби. Цікавилися з-за кордону", – сказав Кучер у коментарі НВ.

Нагадаємо, 41-річний фахівець минулого сезону вперше в історії завоював з СК Дніпро-1 срібні медалі, однак провалив старт нинішньої першості і 20 серпня подав у відставку.

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