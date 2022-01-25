Французький тренер Арсен Венгер вказав на помилку ПСЖ у ситуації з потенційною втратою Кіліана Мбаппе.

"Час грає проти ПСЖ. На мій досвід, чим довше ви намагаєтеся продовжити контракт з гравцем, тим складніше це стає.

"Мбаппе залишиться у ПСЖ", – екс-захисник Реала не вірить у трансфер форварда до Мадрида

ПСЖ не може продовжити контракт із Мбаппе вже півтора року. Він незамінний для їхнього стилю гри. Але часу залишилося мало, і тепер він може підписати контракт із будь-яким клубом.

ПСЖ мав хорошу пропозицію від Реала. Відмовитись від 180 млн євро — навіть для ПСЖ це занадто.

Коли вони відмовилися від таких грошей, вони або сказали собі: "Нам потрібно провести чудовий сезон, оскільки ми маємо Мессі, і ми не можемо дозволити собі втратити Мбаппе", або вирішили, що їм вдасться переконати його залишитися", — сказав Венгер Canal+.

Чинний контракт Мбаппе з парижанами завершується влітку. За чутками, Кіліан продовжить кар'єру в Реалі.

Між Реалом та ПСЖ назріває війна: Мбаппе та ще два фактори, що її провокують