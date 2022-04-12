Кулусевскі взимку перейшов з Ювентуса в Тоттенхем на правах оренди і відразу чудово проявив себе – 3 голи та 6 асистів за 11 матчів. Схожі показники швед вибив за півтора сезону в Ювентусі, де багатьох розчарував. Daily Mail розкриває секрет прогресу.

Деян за порадами Антоніо Конте повністю відмовився від солодощів і газованих напоїв, а також позбувся звички постійно жувати гумку. Він взагалі не вживає алкоголю, а п'є тільки холодну негазовану воду та протеїнові напої.

Кулусевскі також почав регулярно практикувати йогу, а відеоігри замінив на читання книг. Деян любить сісти за книгу прямо перед матчем. Улюблені автори: Пауло Коельйо та Робін Шарма. До нього часто приїздить дівчина, з якою футболіст завів собаку. Прогулянки з псом – ще одна порада тренерів.

Швед легко адаптувався у роздягальні Тоттенхема завдяки хорошому знанню мов. Кулусевскі вільно володіє шведською, італійською, англійською, македонською та трішки німецькою.

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