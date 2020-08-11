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Відмер: Базель впевнений, що може пройти Шахтар

00:24 - Читать на русском
Відмер: Базель впевнений, що може пройти Шахтар
Сільван Відмер / Getty images

Захисник Базеля Сільван Відмер поділився очікуваннями перед матчем 1/4 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

 

"Це незвичайна, унікальна ситуація. Але для нас нічого не змінюється. Ми пишаємося нашими результатами і впевнені, що можемо пройти далі. Тому ми сюди приїхали. У нас відмінна команда, ми насолоджуємося перебуванням тут. Сподіваюся, якомога більше залишимося в Німеччині, настрій в команді чудовий.

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Важко знайти пояснення, чому Базель в цьому році дуже добре грає в Лізі Європи. Ми до кожної гри підходимо дуже серйозно, хочемо перемогти. Не знаю, чому ми в Лізі Європи граємо краще, ніж в чемпіонаті. Можливо, тому що команди в єврокубках теж грають в атакувальний футбол, і у нас є більше вільних зон, ми більше контратакуємо. Ми до кожної гри підходимо з максимальною самовіддачею, не має значення, з ким ми граємо", – цитує Відмера прес-служба Базеля.

Нагадаємо, чвертьфінальна зустріч Ліги Європи між донецьким Шахтарем та Базелем відбудеться у Німеччині 11 серпня, початок о 22:00.

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Базель Базель Ліга Європи Шахтар - Базель Сільван Сільван Відмер Шахтар Шахтар
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