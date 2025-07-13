Форвард Реала Ендрік ухвалив рішення щодо свого майбутнього в команді після чергової травми, яка може вибити його з гри на два місяці. Як повідомляє AS, бразильський форвард залишиться в Мадриді, хоча раніше розглядав варіант відходу через нестачу ігрового часу.

Ювентус хоче орендувати Ендріка – Реал не проти

У своєму дебютному сезоні під керівництвом Карло Анчелотті 18-річний нападник вийшов у стартовому складі лише 8 разів, але зумів забити 7 голів. Попри це, його місце в команді залишається під питанням – особливо з огляду на злет Гонсало Гарсії, який відзначився 4 голами на Клубному чемпіонаті світу-2025 та стабільно потрапляє у старт.

Ендрік уже привертав увагу Ювентуса, Марселя та ПСВ, які розглядали його як варіант оренди на сезон 2025/26, однак нова травма підколінного сухожилля знову змінила ситуацію. Як зазначає джерело, футболіст отримав рецидив ушкодження, яке вперше отримав у матчі проти Севільї.

Тепер існує ймовірність, що Реал змушений буде розлучитися з Гарсією, а не з Ендріком, який залишиться в клубі через складнощі з трансфером. Форвард прагне отримати більше ігрового часу в сезоні 2025/26, адже мріє потрапити до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу-2026.

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