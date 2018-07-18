Відкритий лист Даліча виявився фейком

Звернення до хорватської влади від імені наставника збірної Хорватії Златко Даліча виявилось фейком.

Текст листа був опублікований на сайті dalicom.eu 14 липня напередодні фінального поєдинку збірної Хорватії проти Франції. Звернення було підписано іменем місцевого журналіста Івана Премужича.

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Премужич видав свій матеріал нібито за слова Златко Даліча. У листі було звернення до хорватської владної верхівки, яка довела країну до зубожіння, а також прохання до політиків не піаритись на успіхах хорватської збірної.

Окрім цього,було зазначено, що всіх призові, яка національна команда отримала від ФІФА за участь на ЧС-2018 будуть пожертвовані на відпочинок хорватським дітлахам.

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