Відкритий кубок Федерації футболу АР Крим: у турнірі вперше переміг херсонський "Кристал"

Головний приз змагань виборов "Кристал", який у фіналі здолав "Мир", у поєдинку за третє місце "Хлібороб" переміг "Таврію" з Новотроїцького.
У Херсоні завершився третій за ліком розіграш Відкритого кубку Федерації футболу АР Крим. Фінальний поєдинок став окрасою змагань. Рахунок відкрили переможці двох попередніх розіграшів, футболісти "Миру" з Горностаївки. Але гравці херсонського "Кристалу" зуміли відігратися й вирвати перемогу в екстратаймі – 4:3 (основний час – 2:2).
Бронза дісталася "Хліборобу" з Нижніх Торгаїв, який обіграв у матчі за третє місце суперника по чемпіонату Херсонської області, "Таврію" з Новотроїцького.
Після фінального матчу відбулася почесна церемонія нагородження переможців. Були вручені й індивідуальні призи лауреатам. Найкращим воротарем турніру визнаний Віталій Онопко ("Мир"), найкращим захисником – Владіслав Кушнір ("Таврія" С), найкращим півзахисником – Кирило Маркетан ("Хлібороб"), найкращим нападником – Андрій Барладим ("Кристал"), найкращим гравцем – Ілля Шевцов ("Кристал").
"Турнір об’єднав сотні футболістів, аматорів та професіоналів, – відзначив президент Федерації футболу України Андрій Павелко. – Змагання стали чудовою нагодою для молодих гравців, які зарекомендували себе перед тренерами провідних клубів України та наблизилися до заповітної спортивної вершини. Відкритий кубок Федерації футболу АР Крим є найкращим прикладом того, що футбол українського Криму активно розвивається й у майбутньому принесе нам ще чимало яскравих тріумфів та досягнень".
"Команди-учасниці подарували вболівальникам чудове спортивне свято, – відзначив віце-президент ФФУ, голова Федерації футболу АР Крим Сергій Куніцин. – Через анексію півострова кримський футбол переживає зараз не найкращі часи, але завдяки нашим спільним зусиллям вдалося зберегти його кращі напрацювання й традиції, які ми збагачуємо та розвиваємо саме завдяки таким турнірам".
Додамо, що на церемонії нагородження від Херсонської обласної федерації футболу юним футболістам – переможцям та призерам турніру з футболу, що відбувся в жовтні 2018 року і був присвячений Дню захисника України, вручили туристичні путівки до Туреччини.
ІІІ Відкритий кубок Федерації футболу АР Крим
Група "А"
10.03.2019
"Таврія" С – "Таврія" Н – 1:2
"Кристал" Х – "Дружба" Н – 5:1
12.03.2019
"Таврія" С – "Дружба" – 1:0
"Кристал" – "Таврія" Н – 5:0
14.03.2019
"Таврія" Н – "Дружба" – 4:2
"Таврія" С – "Кристал" – 0:1
Підсумкова таблиця
|
|
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Кристал (Херсон)
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11-1
|
9
|
2.
|
Таврія (Новотроїцьке)
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-8
|
6
|
3.
|
Таврія (Сімферополь)
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-3
|
3
|
4.
|
Дружба (Новомиколаївка)
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3-10
|
0
09.03.2019
Група "Б"
"Енергія" – "Хлібороб" – 1:1
"Мир" – "Кронау" – 3:0
11.03.2019
"Енергія" – "Кронау" – 2:1
"Мир" – "Хлібороб" – 2:2
13.03.2019
"Кронау" – "Хлібороб" – 0:3
"Енергія" – "Мир" – 2:4
Підсумкова таблиця
Підсумкова таблиця
|
|
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Мир (Горностаївка)
|
3
|
2
|
1
|
0
|
9-4
|
7
|
2.
|
Хлібороб (Нижні Торгаї)
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6-3
|
5
|
3.
|
Енергія (Нова Каховка)
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-6
|
4
|
4.
|
Кронау (Високопілля)
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-8
|
3
Матч за 3-є місце
16.03.2019
"Таврія" (Новотроїцьке) – "Хлібороб" (Нижні Торгаї) – 1:3
Фінал
"Кристал" (Херсон) – "Мир" (Горностаївка) – 4:3 (дод. час)