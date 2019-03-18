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Відкритий кубок Федерації футболу АР Крим: у турнірі вперше переміг херсонський "Кристал"

12:21 218
Відкритий кубок Федерації футболу АР Крим: у турнірі вперше переміг херсонський "Кристал"

Головний приз змагань виборов "Кристал", який у фіналі здолав "Мир", у поєдинку за третє місце "Хлібороб" переміг "Таврію" з Новотроїцького.

У Херсоні завершився третій за ліком розіграш Відкритого кубку Федерації футболу АР Крим. Фінальний поєдинок став окрасою змагань. Рахунок відкрили переможці двох попередніх розіграшів, футболісти "Миру" з Горностаївки. Але гравці херсонського "Кристалу" зуміли відігратися й вирвати перемогу в екстратаймі – 4:3 (основний час – 2:2).

Бронза дісталася "Хліборобу" з Нижніх Торгаїв, який обіграв у матчі за третє місце суперника по чемпіонату Херсонської області, "Таврію" з Новотроїцького.

Після фінального матчу відбулася почесна церемонія нагородження переможців. Були вручені й індивідуальні призи лауреатам. Найкращим воротарем турніру визнаний Віталій Онопко ("Мир"), найкращим захисником – Владіслав Кушнір ("Таврія" С), найкращим півзахисником – Кирило Маркетан ("Хлібороб"), найкращим нападником – Андрій Барладим ("Кристал"), найкращим гравцем – Ілля Шевцов ("Кристал").

"Турнір об’єднав сотні футболістів, аматорів та професіоналів, – відзначив президент Федерації футболу України Андрій Павелко. – Змагання стали чудовою нагодою для молодих гравців, які зарекомендували себе перед тренерами провідних клубів України та наблизилися до заповітної спортивної вершини. Відкритий кубок Федерації футболу АР Крим є найкращим прикладом того, що футбол українського Криму активно розвивається й у майбутньому принесе нам ще чимало яскравих тріумфів та досягнень".

"Команди-учасниці подарували вболівальникам чудове спортивне свято, – відзначив віце-президент ФФУ, голова Федерації футболу АР Крим Сергій Куніцин. – Через анексію півострова кримський футбол переживає зараз не найкращі часи, але завдяки нашим спільним зусиллям вдалося зберегти його кращі напрацювання й традиції, які ми збагачуємо та розвиваємо саме завдяки таким турнірам".

Додамо, що на церемонії нагородження від Херсонської обласної федерації футболу юним футболістам – переможцям та призерам турніру з футболу, що відбувся в жовтні 2018 року і був присвячений Дню захисника України, вручили туристичні путівки до Туреччини.

ІІІ Відкритий кубок Федерації футболу АР Крим

Група "А"

10.03.2019

"Таврія" С – "Таврія" Н – 1:2

"Кристал" Х – "Дружба" Н – 5:1

12.03.2019

"Таврія" С – "Дружба" – 1:0

"Кристал" – "Таврія" Н – 5:0

14.03.2019

"Таврія" Н – "Дружба" – 4:2

"Таврія" С – "Кристал" – 0:1

Підсумкова таблиця

І

В

Н

П

М

О

1.

Кристал (Херсон)

3

3

0

0

11-1

9

2.

Таврія (Новотроїцьке)

3

2

0

1

6-8

6

3.

Таврія (Сімферополь)

3

1

0

2

2-3

3

4.

Дружба (Новомиколаївка)

3

0

0

3

3-10

0

09.03.2019

Група "Б"

"Енергія" – "Хлібороб" – 1:1

"Мир" – "Кронау" – 3:0

11.03.2019

"Енергія" – "Кронау" – 2:1

"Мир" – "Хлібороб" – 2:2

13.03.2019

"Кронау" – "Хлібороб" – 0:3

"Енергія" – "Мир" – 2:4

Підсумкова таблиця

Підсумкова таблиця

І

В

Н

П

М

О

1.

Мир (Горностаївка)

3

2

1

0

9-4

7

2.

Хлібороб (Нижні Торгаї)

3

1

2

0

6-3

5

3.

Енергія (Нова Каховка)

3

1

1

1

5-6

4

4.

Кронау (Високопілля)

3

0

0

3

1-8

3

Матч за 3-є місце

16.03.2019

"Таврія" (Новотроїцьке) – "Хлібороб" (Нижні Торгаї) – 1:3

Фінал

"Кристал" (Херсон) – "Мир" (Горностаївка) – 4:3 (дод. час)

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