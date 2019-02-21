Відкриті уроки футболу – не лише для майбутніх гравців

Федерація футболу України дає старт новому сезону фестивалів "Відкриті уроки футболу", які завдяки підтримці Європейського Союзу пройдуть цієї весни у 18-ти громадах насамперед Сходу та Півдня України для дітей ВПО та їхніх місцевих однолітків.

Восени ФФУ задіє ще щонайменше 16 громад, охопивши таким чином всі області України.

Організації дитячих футбольних фестивалів передуватиме навчання волонтерів. Три семінари, які відбудуться на початку квітня в Запоріжжі, відвідають більше 200 учителів фізкультури, дитячих тренерів, шкільних психологів і поліцейських ювенальної превенції, які, у свою чергу, підготують стільки ж своїх помічників – молодих лідерів, що є майбутніми волонтерами. На прес-конференції, присвяченій старту проекту, будуть презентовані відеофільм та оновлений підручник для волонтерів, в якому до учасників звертаються голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі, президент Федерації футболу України Андрій Павелко та головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.

Привітавши учасників проекту зі стартом, перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко зазначив: "Проект залучає до футболу не лише майбутніх гравців, але й майбутніх тренерів, волонтерів, уболівальників, усіх тих, хто завдяки таким фестивалям захоче долучитися до футбольного процесу і прийти на стадіон. При цьому учасники і школи отримують велику кількість спортивного інвентарю. Це футбольні м’ячі, футболки, манішки, конуси, фішки, насоси, сітки, скакалки, канати, екіпіровка для викладачів та інше важливе й необхідне для здорового дозвілля приладдя".

До участі в проекті буде залучено більше 7000 дітей та більше 800 волонтерів. Основним його фокусом є інтеграція вимушено переселених дітей із Донбасу та Криму до місцевих приймаючих громад.

До вашої уваги – графік проведення весняної частини фестивалів:

8-12 квітня — Дніпропетровська обл., м. Тернівка;

11-15 квітня — Миколаївська обл., смт Березанка;

20-24 квітня — Одеська обл., м. Арциз;

26-30 квітня — Харківська обл., смт Золочів;

29 квітня-3 травня — Запорізька обл., Михайлівський р-н, с. Роздол;

29 квітня-3 травня — Донецька обл., м. Костянтинівка;

29 квітня-3 травня — Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ;

3-7 травня — Харківська обл., м. Валки;

6-10 травня — Херсонська обл., м. Гола Пристань;

6-10 травня — Запорізька обл., м. Василівка;

10-14 травня — Харківська обл., м. Куп’янськ;

13-17 травня — Запорізька обл., м. Бердянськ;

13-17 травня — Донецька обл., м. Слов’янськ;

13-17 травня — Дніпропетровська обл., м. Синельникове;

14-18 травня — Київська обл., смт Ставище;

15-16 травня — м. Запоріжжя;

Травень — Луганська обл., м. Сєвєродонецьк;

Травень — Луганська обл., смт Новоайдар.