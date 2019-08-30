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Воронін: Відіграв 10 років за збірну України, але як віддячила мені країна за це?

11:09 2322 Читать на русском
Воронін: Відіграв 10 років за збірну України, але як віддячила мені країна за це?
Андрій Воронін / фото УАФ

Колишній форвард збірної України Андрій Воронін розповів, чому не потрапив до тренерського штабу Андрія Шевченка.

"Мене не любили при старій Федерації футболу. Я ніколи не грав в Україні. У мене завжди була своя чітка позиція. Працювати під кимось я б не став. Або робити те, що я вважаю неправильним. У нас це не завжди вітається.

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Я люблю свою країну і Одесу. У мене друзі були і є в Росії, і вони жодним чином не відносяться до Порошенка або Путіна. Ось в цьому році Саша Самедов приїхав в Одесу, був дуже здивований, що у нас все спокійно. У Росії й справді жахи показують, що у нас тут людей їдять.

Я завжди пишався, що я українець. Було багато розмов, коли мені могли запропонувати місце тренера в Росії. А мені щось на своїй землі дали? Мені хтось з Федерації подзвонив запропонував роботу?

Я 10 років відіграв за збірну, і непогане ім'я у мене було в футболі. І мені хтось щось запропонував? Мене хоч раз запросили на матч збірної? Стільки грати і захищати свою країну, коли тебе поважають в Європі, а в твоїй країні на тебе чхати хотіли", – розповів Воронін у коментарі Бомбардир.

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Теги
Збірна України Андрій Воронін Андрій Воронін Україна Україна
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