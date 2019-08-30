Воронін: Відіграв 10 років за збірну України, але як віддячила мені країна за це?

Колишній форвард збірної України Андрій Воронін розповів, чому не потрапив до тренерського штабу Андрія Шевченка.

"Мене не любили при старій Федерації футболу. Я ніколи не грав в Україні. У мене завжди була своя чітка позиція. Працювати під кимось я б не став. Або робити те, що я вважаю неправильним. У нас це не завжди вітається.

"Я не відмовився", – Воронін розповів про запрошення в московське Динамо

Я люблю свою країну і Одесу. У мене друзі були і є в Росії, і вони жодним чином не відносяться до Порошенка або Путіна. Ось в цьому році Саша Самедов приїхав в Одесу, був дуже здивований, що у нас все спокійно. У Росії й справді жахи показують, що у нас тут людей їдять.

Я завжди пишався, що я українець. Було багато розмов, коли мені могли запропонувати місце тренера в Росії. А мені щось на своїй землі дали? Мені хтось з Федерації подзвонив запропонував роботу?

Я 10 років відіграв за збірну, і непогане ім'я у мене було в футболі. І мені хтось щось запропонував? Мене хоч раз запросили на матч збірної? Стільки грати і захищати свою країну, коли тебе поважають в Європі, а в твоїй країні на тебе чхати хотіли", – розповів Воронін у коментарі Бомбардир.

"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів