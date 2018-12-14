Віді – Челсі – 2:2 – відео голів та огляд матчу

В матчі 6 туру Ліги Європи Віді та Челсі розійшлися миром. Дивіться відео голів та огляд матчу Віді – Челсі.

Ліга Європи, 6 тур. Група L

Віді – Челсі – 2:2

Голи: Ампаду, 32 (автогол), Него, 56 – Вілліан, 30, Жиру, 75

Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи

Челсі на виїзді зіграв унічию з Віді та вийшов у плей-офф Ліги Європи з першого місця групи L. Ця нічия стала першою для лондонців у поточному розіграші турніру. Віді завершив Лігу Європи на 3 позиції.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи пройде 17 грудня.