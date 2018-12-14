"Відхід з Манчестер Юнайтед був найкращим моментом у моєму житті", – відверте зізнання екс-форварда манкуніанців Бебе

Форвард Райо Вальєкано Бебе розповів про свої відчуття, коли покинув Манчестер Юнайтед, у якому регулярно опинявся поза основним складом.

"Кожного дня я дзвонив агенту і просив його витягнути мене звідси. Це були погані часи. Коли ти не граєш, навіть якщо знаходишся в чудовому клубі, ти не щасливий, тоді чому продовжувати перебувати тут?

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Пам'ятаю, як я їхав на матч Юнайтед з молодіжним складом, і мій агент подзвонив та сказав, що я проданий у Бенфіку. Це був найкращий момент у моєму житті!", – цитує Бебе goal.com.

У сезоні 2018/19 Бебе відіграв в 11 матчах в усіх турнірах за Ейбар та Райо Вальєкано і поки не відзначився жодними результативними діями.

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