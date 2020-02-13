Відхід Шевченка зі збірної України перед Євро-2020 буде ножем в спину для всієї країни, – Левченко

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко оцінив можливість відходу Андрія Шевченка з посади наставника "синьо-жовтих" напередодні Євро-2020.

"Я не можу уявити навіть в найстрашнішому сні, що Шевченко зараз піде зі збірної в Мілан. Це буде ніж в спину всій Україні.

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Швидше за все, після чемпіонату Європи, при певних умовах, Шева і Мілан возз'єднаються", – поділився думкою Левченко у своєму твіттері.

Нагадаємо, Шевченко став фаворитом на посаду наставника Мілана після поразки "россонері" в міланському дербі від Інтера (2:4).

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