У 2 турі АПЛ МЮ ганебно програв Брентфорду (0:4), а Роналду провів усі 90 хвилин. На наступний матч Кріш отримав лише 5 хвилин з лави запасних, а команда без нього здолала Ліверпуль (2:1). Португалець так і не повернувся до стабільних виступів у основі "дияволів". Потім було скандальне інтерв'ю Пірсу Моргану, достроковий розрив контракту і перехід в Аль-Наср. Такий сценарій цілком влаштував Тен Хага.

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"Звісно, я обмірковую такі важливі рішення. Потрібно розуміти, який вплив вони матимуть – не лише в короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі. Працюючи тренером, ти завжди маєш думати стратегічно та приймати можливі наслідки.

Тоді у мене були причини для вибору такого складу на матч з Ліверпулем. Вони були очевидними. Я знав, якою буде реакція у разі поганого результату, адже у футболі він завжди можливий. Втім, я ніколи не хвилююся, я добре спав тоді. Я повинен ухвалювати рішення заради клубу та команди. І я маю дотримуватися цих рішень", – цитує Тен Хага Daily Mail.

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