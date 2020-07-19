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"Відхід Мессі стане найбільшою помилкою в історії Барселони": легенда каталонців вважає, що Лео бракує сильних партнерів

07:30 - Читать на русском
"Відхід Мессі стане найбільшою помилкою в історії Барселони": легенда каталонців вважає, що Лео бракує сильних партнерів
Дані Алвес та Ліонель Мессі / ФК Барселона

Колишній захисник "синьо-гранатових" Дані Алвес переконаний, що команда потребує підсилення після проваленого сезону 2019/20.

Як відомо, Барселона ризикує завершити сезон без жодного трофею. Кубок Іспанії та чемпіонат вже програні, а в Лізі чемпіонів каталонці мають зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу проти Наполі.

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"Мессі – переможець від природи, він не любить програвати. Це нормально, що він розсердився. Ми з ним схожі, адже я теж хочу постійно перемагати. Лео провів у Барселоні стільки років, що сам розуміє, що потрібно для завоювання трофеїв. Він тягне команду на собі і потребує класних партнерів. Склалося враження, що зараз Мессі повинен самотужки тягнути автомобіль.

Не думаю, що він піде. Це була б найбільша помилка в історії Барселони, адже Мессі символізує цей клуб", – цитує бразильця Marca з посиланням на Catalunya Radio.

Нагадаємо, Дані Алвес виступав за Барселону з 2008-го по 2016 рік. Пізніше пограв за Ювентус та ПСЖ, а зараз 37-річний латераль захищає кольори Сан-Паулу.

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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Дані Дані Алвес
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