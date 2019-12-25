Відхід Кучука став шоком для гравців Руха, – Мисак

Воротар львівського Руха Роман Мисак прокоментував зміни на тренерській лаві команди.

"Кучук – надзвичайно кваліфікований тренер, який багато зробив для кожного з нас. Особливо що стосується тактичної вишколеності та розташування на футбольному полі. А також прищепив вміння грати на результат та розуміння відповідальності, яка лежить на нас під час ігор.

Кучук прокоментував свій відхід з Руха

Ситуація з його відходом стала для нас справді шоковою. Команда була дуже засмучена. Проте вже зараз очікуємо на роботу з новим тренерським штабом. Побачимо, що ж вийде і які будуть результати.

З Кучуком було максимально комфортно. Кожен футболіст розумів рівень тренера та хотів взяти від нього якнайбільше. Леонід Кучук зі своїм досвідом міг дати кожному стільки, скільки окремі футболісти не отримують за всю спортивну кар’єру", – цитує Мисака galinfo.

Кучук запропонував об'єднати УПЛ та Першу лігу

Нагадаємо, Кучук та Рух на початку грудня розірвали співпрацю за обопільною згодою. Наразі львівська команда очолює турнірну таблицю Першої ліги.