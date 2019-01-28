"Відхід Коноплянки з Шальке виключений", – експерт Kicker

Експерт німецького видання Kicker Тоні Літо пояснив, чому Шальке не відпустить вінгера Євгена Коноплянку.

"Нарешті ми побачили справжнього Коноплянку. Втім, забивати такі голи Коно треба б частіше.

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Якісь контакти з турками дійсно були, але не думаю, що справа дійшла до конкретики.

По-моєму, варіант відходу виключений. Коно зараз потрібен Тедеско на лівому фланзі. У звітному матчі Шальке втратив через травми відразу трьох ключових виконавців. Так що найближчим часом Коноплянка буде грати і отримає шанс зарекомендувати себе з кращого боку", – цитує Літо Сегодня.

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