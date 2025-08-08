Кріштіану Роналду переманив Іньїго Мартінеса в Аль-Наср. 34-річний ветеран повинен незабаром розірвати контракт з Барселоною і перебратися на Близький Схід на правах вільного агента. Як інформує Diario Sport, це стало важким ударом для Хансі Фліка.

Роналду "вкрав" у Барселони гравця – каталонці знайшли в цьому вигоду

Тренер Барселони вважав взаємодію досвідченого Мартінеса з молодим Пау Кубарсі ідеальною з точки зору оборонного балансу. Завдяки своєму лідерству, спритності в переміщеннях і рішучості Іньїго регулярно отримував місце в стартовому складі "блаугранас".

Його втрата може стати однією з найболючіших для Фліка. Відзначається, що німецький тренер вже деякий час розмірковував, як перебудувати схему без Іньїго. З цієї причини він почав ставити Жерара Мартіна на позицію лівого центрального захисника під час передсезонного турне.

